"Кайрат" объявил о топовом трансфере

Белорусский защитник Александр Мартынович стал игроком алматинского "Кайрата", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Соглашение с 36-летним экс-капитаном сборной Беларуси, "Краснодара" и "Рубина" рассчитано до конца сезона 2025.

"Мартынович на родине защищал цвета РУОР и "Динамо" из города Минск. Трехкратный серебряный призер чемпионата Беларуси.

В 2010 году Александр стал игроком "Краснодара". За 12 лет в клубе он сыграл более 250 матчей (2-й показатель в истории клуба), из них – 28 в групповых этапах еврокубков. Мартынович долгое время был лидером "быков" как на поле, так и в раздевалке. Трижды завоевывал с "Краснодаром" бронзовые медали Чемпионата России. Сезон 2015/16 на правах аренды провел за "Урал".

Последние два года опытный защитник выступал за "Рубин" – также в статусе капитана команды. В сезоне 2022/23 он помог казанскому клубу вернуться в российскую Премьер-лигу. В минувшем сезоне провел 20 матчей в РПЛ и трижды становился лучшим игроком матча.

На счету Мартыновича 75 матчей за сборную Беларуси – он входит в ТОП-7 футболистов своей страны по этому показателю. С 2015 по 2020 также являлся капитаном своей национальной сборной", - гласит сообщение клуба.