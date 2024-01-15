"Кайрат" объявил о решении по воспитаннику "Фенербахче"

Казахстанский футболист Микаэль Аскаров покинул "Кайрат", передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы алматинского клуба, контракт с 21-летним защитником был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Аскаров присоединился к "Кайрату" в начале 2023 года, а уже в апреле был отдан в аренду до конца сезона "Экибастузу", выступающему в первой лиге Казахстана. За него он провел 22 матча и сделал 1 результативную передачу.

Аскаров является воспитанником стамбульского "Фенербахче". Еще выступал за турецкий клуб "Адана Демирспор". В своем активе имеет три матча за молодежную сборную Казахстана.