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КПЛ
Сегодня 18:58
 

"Кайрат" объявил о переносе важнейшего матча КПЛ

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"Кайрат" объявил о переносе важнейшего матча КПЛ ©ФК "Кайрат"

Матч 19-го тура казахстанской премьер-лиги между "Кайратом" и "Ордабасы", ранее запланированный на 25 июля, по согласованию сторон перенесён на 26 июля, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского клуба.

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Матч 19-го тура казахстанской премьер-лиги между "Кайратом" и "Ордабасы", ранее запланированный на 25 июля, по согласованию сторон перенесён на 26 июля, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского клуба.

Начало матча в Алматы - в 19:00.

"Ордабасы" лидирует в турнирной таблице, набрав 40 очков в 17 матчах. "Кайрат" идёт вторым, имея в активе 39 очков после 18 игр.

Напомним, что "Кайрат" вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, подопечные Рафаэля Уразбахтина сыграют с кипрской "Омонией". Первые матчи этой стадии пройдут 21/22 июля, ответные - 28/29 июля.


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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 12 4 1 30-12 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Астана 17 8 5 4 25-19 29
4 Окжетпес 17 7 6 4 22-24 27
5 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
6 Улытау 17 7 5 5 14-15 26
7 Актобе 17 7 4 6 22-18 25
8 Женис 17 5 6 6 14-19 21
9 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
10 Жетысу 17 4 6 7 21-25 18
11 Тобол 17 5 3 9 19-25 18
12 Кайсар 18 3 9 6 13-20 18
13 Каспий 17 5 2 10 15-22 17
14 Алтай УК 17 3 7 7 12-18 16
15 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
16 Иртыш 17 1 8 8 14-22 11

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Атырауская обл., Атырау   •   Тур 18, мужчины
18 июля 19:00   •   не начат
Атырау
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