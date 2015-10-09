"Кайрат" объявил о переносе важнейшего матча КПЛ

Матч 19-го тура казахстанской премьер-лиги между "Кайратом" и "Ордабасы", ранее запланированный на 25 июля, по согласованию сторон перенесён на 26 июля, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинского клуба.

Начало матча в Алматы - в 19:00.

"Ордабасы" лидирует в турнирной таблице, набрав 40 очков в 17 матчах. "Кайрат" идёт вторым, имея в активе 39 очков после 18 игр.

Напомним, что "Кайрат" вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, подопечные Рафаэля Уразбахтина сыграют с кипрской "Омонией". Первые матчи этой стадии пройдут 21/22 июля, ответные - 28/29 июля.

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