"Кайрат" объявил о переходе защитника сборной Узбекистана

"Кайрат" объявил о переходе защитника из Узбекистана Иброхимхалила Юлдошева, сообщают Vesti.kz.

Футболист клуба РПЛ "Пари НН" перешел в стан алматинцев в рамках арендного соглашения. "Кайрат" имеет опцию выкупа футболиста.

Юлдошев является воспитанником ташкентского "Пахтакора". В 2019 году стал чемпионом Узбекистана в составе этого клуба, а в 2021-м стал обладателем Суперкубка страны. Помимо этого, защитник на родине выступал за "Бунедкор".

Летом 2021 года Иброхимхалил перебрался в российский клуб "Пари НН", где выступал по сей день. Всего за нижегородцев провел 63 матча, забил три мяча и оформил пять голевых передач.

В свои 22 года Юлдошев провел уже 16 матчей в футболке национальной сборной Узбекистана и отметился одним голом. А осенью 2023-го стал бронзовым призером Азиатских игр в составе Олимпийской сборной Узбекистана, приняв участие во всех матчах.