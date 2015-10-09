Кайрат Нурдаулетов возглавил клуб-сенсацию КПЛ-2025

Казахстанский специалист Кайрат Нурдаулетов стал главным тренером кокшетауского "Окжетпеса", сообщают Vesti.kz.
Нурдаулетов начал свой путь в тренерской карьере в штабе главной сборной Казахстана, а затем перешел на административную работу - став директором департамента сборных в КФФ.
Позже он вновь вернулся к работе на поле: возглавил молодежную сборную Казахстана U-21, а также поработал с клубами "Мактаарал", "Жетысу" и "Иртыш".
Прежним наставником "синегорцев" был Андрей Ферапонтов. "Окжетпес" набрал 21 очко и занимает шестое место в турнирной таблице КПЛ-2025.
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • 1/4 финала, мужчины
5 июля 06:00 • не начат
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