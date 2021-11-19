"Кайрат" начал поиски нового вратаря и уже провел переговоры

Футбольный клуб "Кайрат" решил усилить вратарскую линию в новом сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает Meta-ratings.kz, алматинцы ищут квалифицированного голкипера в России, так как главный тренер Курбан Бердыев считает, что в 2022 году команде потребуется еще один опытный страж ворот.

Клуб уже успел провести переговоры с двумя голкиперами, выступающими в чемпионате России. При этом их имена не раскрываются.

Нынешний первый номер "желто-черных" Стас Покатилов провел в КПЛ-2021 25 матчей и пропустил 21 мяч, тогда как "Кайрат" финишировал в таблице на третьем месте.