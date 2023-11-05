"Кайрат" может вернуть Бауыржана Исламхана

Полузащитник "Ордабасы" и сборной Казахстана Бауыржан Исламхан в зимнее межсезонье может вернуться в алматинский "Кайрат", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ордабасы" испытывает финансовые проблемы. Также в ближайшее время в стане чемпионов Казахстана могут произойти перестановки в руководстве и менеджменте.

У Исламхана в декабре заканчивается контракт с клубом из Шымкента. "Ордабасы" в свою очередь хотел бы продлить соглашение, однако сложившейся ситуацией может воспользоваться "Кайрат". Команда из Алматы в будущем сезоне планирует бороться за высокие места, и для этих задач им необходимо усиление.

Добавим, что в прошедшем сезоне КПЛ Исламхан из-за травмы сыграл только десять матчей за "Ордабасы". В составе шымкентского клуба он впервые в своей карьере завоевал золото чемпионата Казахстана.