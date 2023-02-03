"Каспий" проиграл новому клубу Баньяка из "Кайрата"

Футбольный клуб "Каспий" из Актау провел контрольную игру на сборах в Турции. Спарринг-партнером выступил представитель российской премьер-лиги (РПЛ) - "Нижний Новгород", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Белеке завершилась со счетом 2:0 в пользу российской команды. Оба гола были забиты после перерыва, их авторами стали Лукас Масоэро (71-я минута) и Ярослав Михайлов (82-я).
"Нижний Новгород" занимает 12-е место из 16 возможных в таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах. В межсезонье нижегородцы арендовали у "Кайрата" камерунского защитника Маки Баньяка, являющегося воспитанником "Барселоны".
Актаусцы стали девятыми в КПЛ-2022.
Чемпионат Казахстана 2023 года стартует весной. Первый тур намечен на 4-5 марта. "Каспий" на выезде сыграет с "Ордабасы".
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