"Каспий" проиграл новому клубу Баньяка из "Кайрата"

Футбольный клуб "Каспий" из Актау провел контрольную игру на сборах в Турции. Спарринг-партнером выступил представитель российской премьер-лиги (РПЛ) - "Нижний Новгород", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Белеке завершилась со счетом 2:0 в пользу российской команды. Оба гола были забиты после перерыва, их авторами стали Лукас Масоэро (71-я минута) и Ярослав Михайлов (82-я).

"Нижний Новгород" занимает 12-е место из 16 возможных в таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах. В межсезонье нижегородцы арендовали у "Кайрата" камерунского защитника Маки Баньяка, являющегося воспитанником "Барселоны".

Актаусцы стали девятыми в КПЛ-2022.

Чемпионат Казахстана 2023 года стартует весной. Первый тур намечен на 4-5 марта. "Каспий" на выезде сыграет с "Ордабасы".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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