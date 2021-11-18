Карт-бланш для Бабаяна или стильный футбол Благоевича. Кто будет новым тренером "Астаны"?

"Астана" продолжает активную работу по выбору нового главного тренера после ухода Андрея Тихонова. Корреспондент Vesti.kz оценил шансы двух наиболее вероятных кандидатов на вакантный пост - Григория Бабаяна и Срджана Благоевича.

Начнем с Бабаяна. Факт переговоров уже был подтвержден со стороны тренера и частично со стороны руководства клуба. За казахстанского специалиста говорит множество факторов - он прекрасно знает состав, теперь за его плечами не только опыт в "Астане", но и самостоятельно завоеванный титул в "Тоболе", под него могут приехать не только игроки сборной Казахстана, но и легионеры.

Но тут как раз и вопрос, готово ли руководство "Астаны" предоставить полную свободу тренеру по части селекции. В "Тоболе" Бабаян изменил многие процессы внутри клуба и был больше, чем просто тренер, скорее, он являлся менеджером наподобие того, как это происходит в Англии.

При этом, по словам Бабаяна, очевидно, что он не отказывается от работы в "Астане", ему интересен проект и у него есть амбиции самостоятельно руководить командой, в этом смысле он сильно ограничен в ЦСКА. Кроме того, кандидатуру Григория Константиновича наверняка позитивно воспримут болельщики и, что самое важное, игроки, лидеры - тот же Томасов, у которого еще год действует контракт.

Выбор в пользу Благоевича - это в некоторой степени риск и авантюра. Пока не совсем понятно, как серб будет выглядеть в команде с победными традициями, под давлением и с другими (более авторитетными) игроками. Наверняка за кандидатуру Благоевича выступает Санжар Сейтказинов - исполнительный директор "Астаны", ведь они вместе плодотворно работали в "Каспии". То есть определенная поддержка у иностранного тренера будет, но назвать ее монументальной нельзя.

У Благоевича в целом позитивный образ в КПЛ, он сделал "Каспий" стильной и узнаваемой командой, которая значительно отличалась от всех в лиге своим игровым рисунком. "Астана" при сербе может заиграть в более атакующий, комбинационный футбол, который построен на контроле мяча, но не факт, что это точно даст результат.

Пока очевидно, что плюсов больше у Бабаяна, он почти гарантирует результат, но при этом сосредоточит на себе не просто тренерские функции. Благоевич, скорее всего, будет менее требовательным по условиям, он готов развивать молодых игроков и прививать новый стиль.

Выбор "Астаны" покажет, насколько велики задачи и амбиции клуба на следующий сезон, если придет Бабаян - значит, команда в гонке за титулы, в случае назначения Благоевича подобной уверенности не будет, но потенциально такое решение выглядит не менее интересным.