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Карт-бланш для Бабаяна или стильный футбол Благоевича. Кто будет новым тренером "Астаны"?

Карт-бланш для Бабаяна или стильный футбол Благоевича. Кто будет новым тренером "Астаны"?
©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

"Астана" продолжает активную работу по выбору нового главного тренера после ухода Андрея Тихонова. Корреспондент Vesti.kz оценил шансы двух наиболее вероятных кандидатов на вакантный пост - Григория Бабаяна и Срджана Благоевича

Начнем с Бабаяна. Факт переговоров уже был подтвержден со стороны тренера и частично со стороны руководства клуба. За казахстанского специалиста говорит множество факторов - он прекрасно знает состав, теперь за его плечами не только опыт в "Астане", но и самостоятельно завоеванный титул в "Тоболе", под него могут приехать не только игроки сборной Казахстана, но и легионеры. 

Но тут как раз и вопрос, готово ли руководство "Астаны" предоставить полную свободу тренеру по части селекции. В "Тоболе" Бабаян изменил многие процессы внутри клуба и был больше, чем просто тренер, скорее, он являлся менеджером наподобие того, как это происходит в Англии. 

При этом, по словам Бабаяна, очевидно, что он не отказывается от работы в "Астане", ему интересен проект и у него есть амбиции самостоятельно руководить командой, в этом смысле он сильно ограничен в ЦСКА. Кроме того, кандидатуру Григория Константиновича наверняка позитивно воспримут болельщики и, что самое важное, игроки, лидеры - тот же Томасов, у которого еще год действует контракт. 

Выбор в пользу Благоевича - это в некоторой степени риск и авантюра. Пока не совсем понятно, как серб будет выглядеть в команде с победными традициями, под давлением и с другими (более авторитетными) игроками. Наверняка за кандидатуру Благоевича выступает Санжар Сейтказинов - исполнительный директор "Астаны", ведь они вместе плодотворно работали в "Каспии". То есть определенная поддержка у иностранного тренера будет, но назвать ее монументальной нельзя. 

У Благоевича в целом позитивный образ в КПЛ, он сделал "Каспий" стильной и узнаваемой командой, которая значительно отличалась от всех в лиге своим игровым рисунком. "Астана" при сербе может заиграть в более атакующий, комбинационный футбол, который построен на контроле мяча, но не факт, что это точно даст результат. 

Пока очевидно, что плюсов больше у Бабаяна, он почти гарантирует результат, но при этом сосредоточит на себе не просто тренерские функции. Благоевич, скорее всего, будет менее требовательным по условиям, он готов развивать молодых игроков и прививать новый стиль.

Выбор "Астаны" покажет, насколько велики задачи и амбиции клуба на следующий сезон, если придет Бабаян - значит, команда в гонке за титулы, в случае назначения Благоевича подобной уверенности не будет, но потенциально такое решение выглядит не менее интересным.

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Метки:
Астана ФК КПЛ-2021 Бабаян Григорий Каспий

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