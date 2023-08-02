Капитан "Актобе" сделал заявление о конфликтах в команде

Капитан "Актобе" Дмитрий Шомко в интервью Meta-ratings.kz прокомментировал удаление Максима Самородова в матче 17-го тура КПЛ-2023 с "Каспием", и ответил на вопрос о конфликтах в команде, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч "Каспий" - "Актобе" завершился со счетом 2:2. Саморов был удален на 95-й минуте игры после стычки с соперником.
"В раздевалке нет никаких конфликтов и их никогда не было. Я как капитан ручаюсь за пацанов и всегда буду их отстаивать. Никогда не было таких инцидентов, когда мы кусались друг с другом. Конечно плохо, что Макс не сдержал эмоций и получил красную карточку. Это большая потеря для нас. После игры мы его подбодрили. Он еще молодой парень, не овладел эмоциями и повелся на провокацию. После матча он извинился перед всей командой и все вопросы были исчерпаны", – заявил капитан "красно-белых".
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