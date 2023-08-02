Капитан "Актобе" сделал заявление о конфликтах в команде

Капитан "Актобе" Дмитрий Шомко в интервью Meta-ratings.kz прокомментировал удаление Максима Самородова в матче 17-го тура КПЛ-2023 с "Каспием", и ответил на вопрос о конфликтах в команде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч "Каспий" - "Актобе" завершился со счетом 2:2. Саморов был удален на 95-й минуте игры после стычки с соперником.

"В раздевалке нет никаких конфликтов и их никогда не было. Я как капитан ручаюсь за пацанов и всегда буду их отстаивать. Никогда не было таких инцидентов, когда мы кусались друг с другом. Конечно плохо, что Макс не сдержал эмоций и получил красную карточку. Это большая потеря для нас. После игры мы его подбодрили. Он еще молодой парень, не овладел эмоциями и повелся на провокацию. После матча он извинился перед всей командой и все вопросы были исчерпаны", – заявил капитан "красно-белых".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 17 10 5 2 31-15 35 4 Кайрат 17 8 5 4 31-24 29 5 Кызылжар 16 9 1 6 17-14 28 6 Тобол 15 8 2 5 19-18 26 7 Атырау 17 6 5 6 18-20 23 8 Жетысу 17 7 2 8 17-24 23 9 Кайсар 17 6 3 8 18-20 21 10 Шахтер 17 5 3 9 19-23 18 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 13 Каспий 17 2 5 10 17-30 11 14 Аксу Пв 17 3 2 12 14-29 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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