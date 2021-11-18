Кандидату на пост главного тренера "Астаны" предложили новый контракт

Футбольный клуб "Каспий" предложил новый контракт главному тренеру Срджану Благоевичу. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

При этом не уточняется, на каких условиях.

Благоевич работает с актауской командой уже два сезона. В прошлом году его подопечные заняли десятое место в КПЛ, а в нынешнем - восьмое.

Карт-бланш для Бабаяна или стильный футбол Благоевича. Кто будет новым тренером "Астаны"?

Известно, что Благоевич имеет несколько предложений, в том числе от столичной "Астаны". 48-летний сербский специалист даже прилетал в Нур-Султан на переговоры с клубом.