Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Кандидат в сборную Казахстана перешел в "Ордабасы"

Кандидат в сборную Казахстана перешел в "Ордабасы"
©ФК "Каспий"

Полузащитник Думан Нарзилдаев, являющийся кандидатом в сборную Казахстана присоединился к "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Шымкентский клуб уже представил футболиста.

На сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Нарзилдаев значится в составе "Ордабасы" под номером "6".

С 2022 года воспитанник кызылординского "Кайсара" выступал за "Каспий". В составе актауского клуба 29-летний игрок провел 41 матч, в которых забил два гола.

В составе сборной Казахстана на его счету два матча.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 15 12 2 1 33-10 38
2 Астана 16 12 2 2 23-13 38
3 Актобе 14 8 4 2 27-13 28
4 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25
5 Кайрат 14 7 3 4 28-22 24
6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23
7 Атырау 14 6 3 5 17-18 21
8 Кайсар 14 6 1 7 16-17 19
9 Жетысу 14 5 1 8 13-22 16
10 Шахтер 14 4 3 7 17-20 15
11 Окжетпес 15 4 2 9 14-20 14
12 Мактаарал 15 3 1 11 13-21 10
13 Каспий 14 2 4 8 14-25 10
14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
КПЛ Каспий Ордабасы ФК Кайсар ФК Футбольные трансферы

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 22:35
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Видеообзор разгромной победы "Ордабасы" в чемпионате Казахстана
Вчера , 21:57
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" после разгрома настиг "Астану" в чемпионате Казахстана
Вчера , 18:19
КПЛ
©ФК "Каспий" Кандидат в сборную Казахстана перешел в "Ордабасы"
Вчера , 16:10
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" выставят на торги. Известны подробности
Вчера , 12:50
КПЛ
©ФК "Каспий" Нападающий после ухода из казахстанского клуба перешел к участнику Лиги чемпионов
Вчера , 12:30
КПЛ
©ФК "Ордабасы" В "Ордабасы" прокомментировали трансферы игрока сборной Казахстана и звездного легионера
Вчера , 07:33
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Прямая трансляция матча КПЛ "Окжетпес" - "Ордабасы"
9 июля, 23:22
КПЛ
©instagram.com/fcmaqtaaral Казахстанский клуб нашел усиление в полузащиту
9 июля, 20:28
КПЛ
©instagram.com/fc.turan Главный претендент на выход в премьер-лигу столкнулся с финансовыми трудностями
9 июля, 19:19
КПЛ
©Lelo.ge Грузинский футболист определился со своим будущим после ухода из казахстанского клуба
9 июля, 16:56
КПЛ
©ФК "Кайрат" Экс-тренер "Кайрата" подтвердил интерес со стороны сборной Беларуси
9 июля, 14:31
КПЛ
©ФК "Аксу" Игрок сборной Кыргызстана покинул "Аксу"
9 июля, 14:07
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" уберет легионера из заявки на Лигу чемпионов
9 июля, 10:32
КПЛ
©ФК "Каспий" "Каспий" покинул нападающий сборной Беларуси
9 июля, 08:00
КПЛ
©championat.com/ "Кайрат" может подписать экс-игрока ЦСКА и сборной России
8 июля, 17:58
КПЛ
©ФК "Астана" Астанов и Кенесов заинтересовали "Бешикташ"
7 июля, 18:35
КПЛ
©ФК "Туран" Казахстанский клуб подписал воспитанника "Кайрата"
7 июля, 16:57
КПЛ
©ФК "Актобе" Самородов может уехать из "Актобе" в зарубежный чемпионат
6 июля, 14:52
КПЛ
©ФК "Ордабасы" Игрок сборной Украины перешел в клуб КПЛ
6 июля, 11:49
КПЛ
©football24.ua Участник Евро-2020 может оказаться в чемпионате Казахстана
5 июля, 23:54
КПЛ
©liverpoolecho.co.uk Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" войдет в руководство казахстанского клуба - источник
5 июля, 21:51
КПЛ
©ФК "Астана" Несколько ведущих игроков "Астаны" пропустят матч Кубка Казахстана с "Ордабасы"
5 июля, 17:47
КПЛ
©ФК "Астана" Предал мечту и "Кайрат"? Почему Вороговский перешел в "Астану"
5 июля, 17:21
КПЛ
©ФК "Рубин" Казахстан помешал уехать в "Реал", странности Костаная и Талдыкоргана. Топ-10 скандальных высказываний Деспотовича
5 июля, 08:16
КПЛ
©КФФ Появились финансовые детали перехода Вороговского в "Астану" из бельгийского клуба
4 июля, 23:57
КПЛ
©liverpoolecho.co.uk Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" высказался о работе в казахстанском клубе
4 июля, 23:41
КПЛ
©ФК "Кайрат" Яцек Гуральски сделал заявление о возвращении в "Кайрат"
4 июля, 21:53
КПЛ
©instagram.com/vorogovsky Бельгийский клуб обратился к Вороговскому после его ухода в "Астану"
4 июля, 20:04
КПЛ
©КФФ "Астана" официально объявила о трансфере Вороговского
4 июля, 18:24
КПЛ
©ФК "Актобе" Убедили Кенесова и претендуют на Марочкина? Что ждет "Актобе" в трансферное окно

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus