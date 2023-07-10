Кандидат в сборную Казахстана перешел в "Ордабасы"

Полузащитник Думан Нарзилдаев, являющийся кандидатом в сборную Казахстана присоединился к "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Шымкентский клуб уже представил футболиста.

На сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Нарзилдаев значится в составе "Ордабасы" под номером "6".

С 2022 года воспитанник кызылординского "Кайсара" выступал за "Каспий". В составе актауского клуба 29-летний игрок провел 41 матч, в которых забил два гола.

В составе сборной Казахстана на его счету два матча.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 15 12 2 1 33-10 38 2 Астана 16 12 2 2 23-13 38 3 Актобе 14 8 4 2 27-13 28 4 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25 5 Кайрат 14 7 3 4 28-22 24 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 14 6 3 5 17-18 21 8 Кайсар 14 6 1 7 16-17 19 9 Жетысу 14 5 1 8 13-22 16 10 Шахтер 14 4 3 7 17-20 15 11 Окжетпес 15 4 2 9 14-20 14 12 Мактаарал 15 3 1 11 13-21 10 13 Каспий 14 2 4 8 14-25 10 14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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