Кандидат в сборную Казахстана перешел в "Ордабасы"

Полузащитник Думан Нарзилдаев, являющийся кандидатом в сборную Казахстана присоединился к "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Шымкентский клуб уже представил футболиста.
На сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Нарзилдаев значится в составе "Ордабасы" под номером "6".
С 2022 года воспитанник кызылординского "Кайсара" выступал за "Каспий". В составе актауского клуба 29-летний игрок провел 41 матч, в которых забил два гола.
В составе сборной Казахстана на его счету два матча.
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