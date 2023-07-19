Кандидат в сборную Казахстана нашел себе новый клуб

ФК "Аксу" объявил о подписании казахстанского полузащитника Асланбека Какимова, сообщают Vesti.kz. Игрок перешел в павлодарский клуб на правах свободного агента.
В начале июля 29-летний хавбек расторг контракт с "Тураном". Какимов пополнил состав туркестанцев перед началом этого сезона. Всего за "Туран" во всех турнирах он провел 20 матчей, забил один голи и сделал шесть передач.
В 2022 году Какимов уже выступал за "Аксу". Тогда в составе павлодарцев он сыграл 23 матча, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.
В 2019 году полузащитник неоднократно попадал в расширенный список сборной Казахстана.
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