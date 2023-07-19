Кандидат в сборную Казахстана нашел себе новый клуб

ФК "Аксу" объявил о подписании казахстанского полузащитника Асланбека Какимова, сообщают Vesti.kz. Игрок перешел в павлодарский клуб на правах свободного агента.

В начале июля 29-летний хавбек расторг контракт с "Тураном". Какимов пополнил состав туркестанцев перед началом этого сезона. Всего за "Туран" во всех турнирах он провел 20 матчей, забил один голи и сделал шесть передач.

В 2022 году Какимов уже выступал за "Аксу". Тогда в составе павлодарцев он сыграл 23 матча, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В 2019 году полузащитник неоднократно попадал в расширенный список сборной Казахстана.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 16 12 3 1 34-11 39 2 Астана 16 12 2 2 23-13 38 3 Актобе 15 9 4 2 28-13 31 4 Кайрат 15 8 3 4 29-22 27 5 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 15 6 4 5 18-19 22 8 Кайсар 15 6 2 7 18-19 20 9 Жетысу 15 6 1 8 15-23 19 10 Шахтер 15 4 3 8 17-21 15 11 Окжетпес 16 4 2 10 14-21 14 12 Мактаарал 16 3 2 11 15-23 11 13 Каспий 15 2 4 9 15-27 10 14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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