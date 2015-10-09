Кандидат в сборную Казахстана определился с клубом на новый сезон

Кандидат в сборную Казахстана по футболу Санжар Сатанов определился с клубом на предстоящий сезон, передают Vesti.kz.

По информации AmanVIBE, центральный защитник подписал двухлетний контракт с ФК "Атырау".

24-летний футболист в минувшем сезоне провёл 23 матча в составе кокшетауского "Окжетпеса", отметившись одним забитым мячом.

Отмечается, что стабильная игра защитника привлекла внимание ведущих клубов в текущее межсезонье, однако Сатанов принял решение помочь родному "Атырау", за который играл с 2018 по 2020 год.

Также в его карьере были "Мактаарал" и "Туран".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!