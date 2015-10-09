Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 09:20
 

Жуков высказался об уровне "Кайрата" для Лиги чемпионов и своем будущем в "Актобе"

  Комментарии

Поделиться
Жуков высказался об уровне "Кайрата" для Лиги чемпионов и своем будущем в "Актобе" Георгий Жуков. Фото: ФК "Актобе"©

Полузащитник "Актобе" и сборной Казахстана Георгий Жуков в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал прошедший матч 23-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) против своего бывшего клуба - алматинского "Кайрата"

Поделиться

Полузащитник "Актобе" и сборной Казахстана Георгий Жуков в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал прошедший матч 23-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) против своего бывшего клуба - алматинского "Кайрата"

"Красно-белые" уступили в Алматы с минимальным счетом 0:1, а единственный гол забил Дастан Сатпаев. Жуков провел на поле 72 минуты и был заменен.

"Приятно вернуться в Алматы, здесь хорошая атмосфера. Добавляло ли мотивации, что у нас много бывших игроков "Кайрата"? Тут мотивация не нужна, "Актобе" - тоже клуб с амбициями, у нас тоже высокие задачи и каждая игра для нас принципиальная. Но именно в плане сопротивления игра против "Кайрата" - сложная, и мы к этому готовились.

Ощущал ли, что "Кайрат" - команда уровня ЛЧ? А тут неважно, ощущаешь или нет, это уже факт, они сыграют там, поздравляю их и желаю удачи.

Мое будущее? У меня еще год контракта с "Актобе", - заявил Георгий.

Эта победа позволила "Кайрату" выйти на первое место в турнирной таблице КПЛ с 49 очками, опередив "Астану", у которой 47 баллов.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде). Ниже предлагаем полный календарь игр "Кайрата".

  • 19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)
  • 30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)
  • 21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)
  • 6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)
  • 26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)
  • 9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)
  • 20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)
  • 29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

В плей-офф выйдут восемь первых команд общей таблицы и победители стыков, в которых сыграют клубы, занявшие позиции с 9-й по 24-ю. Проигравшие в стыковых матчах, а также клубы с 25-го по 36-е место, завершат выступление в еврокубках (больше не будет понижения в Лигу Европы).

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 15 4 3 43-17 49
2 Астана 22 14 5 3 55-23 47
3 Тобол 21 13 5 3 37-19 44
4 Актобе 22 12 3 7 32-20 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Женис 22 7 10 5 27-21 31
8 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 22 4 6 12 14-32 18
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Общий этап, мужчины
17 сентября 00:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Марсель Олимпик
Марсель Олимпик
(Марсель)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Марсель Олимпик
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!