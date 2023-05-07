"Жетысу" забил гол на 94-й минуте и выиграл первый матч с новым тренером

"Жетысу" под руководством нового главного тренера Аскара Кожабергенова набрал первые очки в чемпионате Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

В восьмом туре талдыкорганцы на своем поле обыграли кокшетауский "Окжетпес" со счетом 1:0. Решающий гол на 90+4-й минуте забил Йован Стоянович.

После этой игры кокшетаусцы с 10 очками идут на промежуточном седьмом месте в турнирной таблице, тогда как семиреченцы (10) располагаются на девятой строчке.

В следующем туре, 13 мая, "Жетысу" на выезде сыграет с "Кызыл-Жаром", а на следующий день "Окжетпес" дома примет "Астану".

Напомним, что Кожабергенов на посту главного тренера сменил другого казахстанского специалиста Алмаса Кулшинбаева.

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