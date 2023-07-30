"Жетысу" всухую обыграл "Атырау" в гостях

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 17
Голы:Нурбол (Балтабеков), 74 (0:1)
"Жетысу" одержал победу над "Атырау" в матче 17 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла на выезде и завершилась победой талдыкорганской команды со счетом 1:0.
Автором победного гола стал полузащитник Нурберген Нурбол, отличившийся на 74 минуте.
Стоит отметить, что в добавленное к основному матчу время второй гол в ворота хозяев забил сербский форвард Анес Рушевич. Но после просмотра VAR взятие ворот не было засчитано из-за игры рукой.
Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
"Жетысу" поднялся на восьмое место в КПЛ, набрав 23 очка в 17 матчах. Такой же результат у "Атырау", который остался на седьмой строчке. Ознакомиться с положением команд в турнирной таблице можно ниже.
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