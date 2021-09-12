"Жетысу" проиграл "Шахтеру" и остался на дне КПЛ

"Шахтер" одержал победу над "Жетысу" в матче 20-го тура футбольной премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, которая стала для команд первой после длительного перерыва в КПЛ, прошла в Караганде и завершилась со счетом 3:1. Интересно, что все голы были забиты в первом тайме.

На седьмой минуте Оралхан Омиртаев вывел "Шахтер" вперед, на 20-й он оформил дубль, пробив пенальти. На 32-й Угочукву Одуэньи сократил отставание "Жетысу", но на 41-й Евгений Шикавка забил гостям третий мяч.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

"Жетысу" остался на последнем, 14-м месте в турнирной таблице КПЛ, а "Шахтер" - на 11-м.

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