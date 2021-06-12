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"Жетысу" проиграл "Каспию" в матче с незабитым пенальти и прервал победную серию

Актауский клуб поднялся на четвертое место.

"Жетысу" проиграл "Каспию" в матче с незабитым пенальти и прервал победную серию
Фото: ФК "Каспий"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 15
Жетысу - Каспий 0:1

Голы: Тигруджа, 18 (0:1)

Нереализованные: Жаксылыков, 64 (0:1)

Турнирная таблица

Талыдкорганский "Жетысу" потерпел поражение от актауского "Каспия" в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел в Талдыкоргане и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал полузащитник "Каспия" Шафик Тигруджа, отличившийся на 17-й минуте.

При этом "Жетысу" мог избежать поражения, но Айбар Жаксылыков не реализовал пенальти (64-я).

Благодаря этой победе "Каспий" набрал 23 очка и поднялся на четвертое место в КПЛ, отставая на балл от "Кайрата". У "Жетысу" прервалась победная серия из трех игр, команда с 10 очками осталась на 12-й строчке.

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Метки:
Каспий Жетысу ФК КПЛ-2021
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