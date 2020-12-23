"Жетысу" его не удержит". Жаксылыков - самый разносторонний казахстанский форвард

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Айбар Жаскылыков второй сезон подряд выдал неплохую результативность и пробился в сборную Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о природных данных форварда с помощью его голов, а также представляет мнение тренера и партнера по команде относительно дальнейших перспектив игрока.
Умеет работать внутри штрафной
У Жаксылыкова очень симптоматичные для форварда навыки: он предельно рационален, но при этом уверен в чужой штрафной. Несмотря на количество соперников, он знает как выбирать позицию и конвертировать эпизод в гол, когда обстоятельства требуют оперативного решения.
Невероятно настырный, всегда готов к ошибке обороны
Еще один несомненный плюс форварда "Жетысу" - у него нет боязни перед обороной. Хорошая дистанционная скорость позволяет ему убегать от неповоротливых защитников. Посмотрите на гол Айбара в ворота "Астаны" в прошлом году.
Схожий мяч в ворота "Кайсара".
Гол в ворота "Каспия" после ошибки соперника.
Резюме
Шесть голов в прошлом сезоне, плюс еще шесть в недавно завершенном, при этом в КПЛ-2020 Айбару требовалось для результативного действия в среднем 88 минут (в КПЛ-2019 на гол у него уходило 110 минут). Жаксылыков показал себя разноплановым форвардов с целым набором скиллов, включая умение бить с двух ног, координированность, дистанционную скорость, игру головой, а также правильный менталитет.
"Он молод, в нем такой потенциал сидит, я считаю, что он наш Холанд. Просто нужно парню дать хорошую методичную работу и войти в психологию его, чтобы он реализовал себя. У него очень сильное будущее", - так о Жаскылыкове отозвался Али Алиев, который включил его в свою символическую команду года.
То самое развитие и дальнейший рост игроку могут обеспечить два клуба - "Кайрат" и "Астана". Обе команды проявляют интерес к нападающему. По мнению капитана "Жетысу" Алмата Бекбаева, талдыкорганцам будет сложно сохранить игрока в ближайшее межсезонье: "В этом году он уже сложился, как нападающий и зарекомендовал себя. Думаю, "Жетысу" его не удержит".
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