"Жетысу" и "Кызыл-Жар" не смогли выявить победителя в матче КПЛ

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 18
Голы:Березкин, 43 (0:1); Балтабеков (Цуцкич), 45 (1:1)
В Талдыкоргане состоялся матч 18 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Местный "Жетысу" принимал "Кызыл-Жар" из Петропавловска. Встреча завершилась со счетом 1:1. Оба гола были забиты в концовке первого тайма.
На 44 минуте полузащитник Евгений Березкин вывел гостей вперед.
А в добавленное к первой половине время сравнял защитник хозяев Асхат Балтабеков.
Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.
"Кызыл-Жар" остался на пятом месте КПЛ, а "Жетысу" поднялся на седьмое. Подробнее с положением команд можно ознакомиться ниже.
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