"Жетысу" и "Аксу" не выявили победителя в матче КПЛ

В стартовом матче 16-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) была зафиксирована ничья. В Талдыкоргане встречались местный "Жетысу" и павлодарский "Аксу", сообщают Vesti.kz.

Матч между командами завершился ничьей - 1:1. Уже на третьей минуте встречи гости открыли счет после гола Тони Сильвы, но на 11-й Анес Рушевич восстановил равенство на табло. Несмотря на два быстрых гола, в оставшееся время клубам не удалось изменить счет.

После этой игры на счету "Жетысу" стало 20 очков - команда занимает девятое место. "Аксу" с восемью баллами остается на последней 14-й строчке.

Прямая трансляция матчей "Актобе", "Ордабасы" и еще двух игр 16-ого тура КПЛ

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 16 12 3 1 34-11 39 2 Астана 17 12 3 2 23-13 39 3 Актобе 16 10 4 2 29-13 34 4 Кайрат 15 8 3 4 29-22 27 5 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 16 6 5 5 18-19 23 8 Кайсар 16 6 2 8 18-20 20 9 Жетысу 16 6 2 8 16-24 20 10 Шахтер 15 4 3 8 17-21 15 11 Окжетпес 16 4 2 10 14-21 14 12 Мактаарал 16 3 2 11 15-23 11 13 Каспий 15 2 4 9 15-27 10 14 Аксу Пв 16 2 2 12 12-28 8 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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