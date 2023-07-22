"Жетысу" и "Аксу" не выявили победителя в матче КПЛ

В стартовом матче 16-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) была зафиксирована ничья. В Талдыкоргане встречались местный "Жетысу" и павлодарский "Аксу", сообщают Vesti.kz.
Матч между командами завершился ничьей - 1:1. Уже на третьей минуте встречи гости открыли счет после гола Тони Сильвы, но на 11-й Анес Рушевич восстановил равенство на табло. Несмотря на два быстрых гола, в оставшееся время клубам не удалось изменить счет.
После этой игры на счету "Жетысу" стало 20 очков - команда занимает девятое место. "Аксу" с восемью баллами остается на последней 14-й строчке.
Прямая трансляция матчей "Актобе", "Ордабасы" и еще двух игр 16-ого тура КПЛ
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