"Женис" и "Атырау" выявили победителя матча КПЛ-2024

Столичный "Женис" и "Атырау" сыграли в матче десятого тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Караганде, где "Женис" принимает соперников, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 57-й минуте забил белорус Игорь Стасевич.

"Атырау" набрал 13 очков и поднялся с десятого на шестое место. "Нефтяники" обошли "Астану", "Тобол", "Кайсар" и "Кызыл-Жар". У "Жениса" семь баллов и последняя 13 строчка в таблице КПЛ.

В следующем туре "Атырау" 15 июня сыграет на выезде с "Шахтером". "Женис" 16 июня встретится в гостях с "Жетысу".