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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Ждем нового лидера? Трансляция матчей 10-го тура КПЛ

Ждем нового лидера? Трансляция матчей 10-го тура КПЛ
©ФК "Жетысу"

Сегодня, 1 июня, состоятся двумя матчами стартует программа десятого тура Казахстанской Премьер-Лиги, передает Vesti.kz.

В 19:00 по времени Астаны в Костанае начнется противостояние "Тобола" и кызылординского "Кайсара". Эту игру будет показывать телеканал Qazsport, а в 21:00 в Шымкенте стартует встреча местного "Ордабасы" с талдыкурганским "Жетысу".

Остальные четыре матча тура пройдут завтра, 2 июня.

В данный момент в турнирной таблице КПЛ - триумвират. Однако, "Актобе" опережает соперников по дополнительным показателям, что позволяет ему занять лидирующую строчку. Следом расположился "Елимай", а замыкает тройку "Кайрат".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
КПЛ Казахстан Тобол ФК Кайсар ФК Ордабасы ФК Жетысу ФК

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