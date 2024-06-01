Ждем нового лидера? Трансляция матчей 10-го тура КПЛ

Сегодня, 1 июня, состоятся двумя матчами стартует программа десятого тура Казахстанской Премьер-Лиги, передает Vesti.kz.

В 19:00 по времени Астаны в Костанае начнется противостояние "Тобола" и кызылординского "Кайсара". Эту игру будет показывать телеканал Qazsport, а в 21:00 в Шымкенте стартует встреча местного "Ордабасы" с талдыкурганским "Жетысу".

Остальные четыре матча тура пройдут завтра, 2 июня.

В данный момент в турнирной таблице КПЛ - триумвират. Однако, "Актобе" опережает соперников по дополнительным показателям, что позволяет ему занять лидирующую строчку. Следом расположился "Елимай", а замыкает тройку "Кайрат".