Известный в прошлом футболист может возглавить казахстанский клуб

Известный в прошлом казахстанский футболист Александр Фамильцев войдет в тренерский штаб "Турана", сообщает Meta-ratings.kz.

47-летний специалист отучился в Техническом центре КФФ на лицензию PRO, поэтому может быть заявлен в качестве главного тренера команды первой лиги.

Молдавский тренер Игорь Пикущак, согласно регламенту турнира, не может быть представлен в качестве наставника, однако будет руководить тренировочным процессом. Ему также будет помогать соотечественник - экс-игрок "Астаны", "Тобола" и сборной Молдовы Игорь Бугаев.

Фамильцев является воспитанником павлодарского футбола. Выступал за родной "Иртыш" ("Ансат"), "Торпедо" (Москва), "Томь", "Аксесс-Голден Грейн" и "Актобе". За сборную Казахстана сыграл 35 матчей и забил один гол. Ранее тренировал юношескую сборную Казахстана до 19 лет, а также работал в структуре "Томи".

Напомним, что "Туран" в прошлом сезоне финишировал на предпоследнем, 13-м месте в КПЛ и вылетел в первую лигу.

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Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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