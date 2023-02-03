Известный в прошлом футболист может возглавить казахстанский клуб

Известный в прошлом казахстанский футболист Александр Фамильцев войдет в тренерский штаб "Турана", сообщает Meta-ratings.kz.
47-летний специалист отучился в Техническом центре КФФ на лицензию PRO, поэтому может быть заявлен в качестве главного тренера команды первой лиги.
Молдавский тренер Игорь Пикущак, согласно регламенту турнира, не может быть представлен в качестве наставника, однако будет руководить тренировочным процессом. Ему также будет помогать соотечественник - экс-игрок "Астаны", "Тобола" и сборной Молдовы Игорь Бугаев.
Фамильцев является воспитанником павлодарского футбола. Выступал за родной "Иртыш" ("Ансат"), "Торпедо" (Москва), "Томь", "Аксесс-Голден Грейн" и "Актобе". За сборную Казахстана сыграл 35 матчей и забил один гол. Ранее тренировал юношескую сборную Казахстана до 19 лет, а также работал в структуре "Томи".
Напомним, что "Туран" в прошлом сезоне финишировал на предпоследнем, 13-м месте в КПЛ и вылетел в первую лигу.
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