Известный казахстанский тренер отказался возглавить "Аксу" после ухода украинца Костышина

Казахстанский тренер Константин Горовенко получил предложение от павлодарского "Аксу", сообщает корреспондент Vesti.kz.

46-летний специалист тренирует "Мактаарал", поэтому переезд в Павлодар в настоящее время невозможен. Также в прошлом году Горовенко вел активные переговоры с руководством "Аксу", однако в клубе решили сохранить украинца Руслана Костышина.

После неудачного старта в КПЛ иностранец покинет "Аксу", о чем официально будет сообщено в ближайшее время. На текущий момент ведутся переговоры как с казахстанскими, так и зарубежными тренерами.

Руслан Костышин возглавил "Аксу" перед КПЛ-2022 и в дебютный сезон смог занять с командой шестое место.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19 2 Астана 7 5 0 2 10-9 15 3 Актобе 7 4 2 1 18-8 14 4 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14 5 Кайрат 7 3 3 1 16-10 12 6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11 7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10 8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10 9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10 10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7 11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5 12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4 13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4 14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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