Известный казахстанский тренер отказался возглавить "Аксу" после ухода украинца Костышина

Казахстанский тренер Константин Горовенко получил предложение от павлодарского "Аксу", сообщает корреспондент Vesti.kz.
46-летний специалист тренирует "Мактаарал", поэтому переезд в Павлодар в настоящее время невозможен. Также в прошлом году Горовенко вел активные переговоры с руководством "Аксу", однако в клубе решили сохранить украинца Руслана Костышина.
После неудачного старта в КПЛ иностранец покинет "Аксу", о чем официально будет сообщено в ближайшее время. На текущий момент ведутся переговоры как с казахстанскими, так и зарубежными тренерами.
Руслан Костышин возглавил "Аксу" перед КПЛ-2022 и в дебютный сезон смог занять с командой шестое место.
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