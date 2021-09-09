Один из самых талантливых казахстанских футболистов выбыл до конца сезона

Молодой нападающий "Актобе" Максим Самородов выбыл из строя до конца сезона. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Отмечается, что у одного из самых талантливых казахстанских игроков большие проблемы со здоровьем, паховые кольца болят и не дают тренироваться.

Недавно он был вызван в молодежную сборную Казахстана, но даже не принимал участия в тренировочном процессе, сразу отбыл домой.

В нынешнем сезоне КПЛ 19-летний форвард провел за "красно-белых" 19 матчей, в которых забил два гола и отдал два ассиста. "Актобе" после 19 туров идет на десятом месте из 14, набрав 23 очка.

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