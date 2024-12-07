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КПЛ
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"Из "Атырау" спрашивали, где наши деньги". В "Кайрате" высказались о "договорняке" в чемпионском матче

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"Из "Атырау" спрашивали, где наши деньги". В "Кайрате" высказались о "договорняке" в чемпионском матче ©ФК "Кайрат"

Белорусский полузащитник "Кайрата" Валерий Громыко прокомментировал слухи о денежном вознаграждении для игроков "Атырау" перед заключительным матчем тура КПЛ, передают Vesti.kz

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Белорусский полузащитник "Кайрата" Валерий Громыко прокомментировал слухи о денежном вознаграждении для игроков "Атырау" перед заключительным матчем тура КПЛ, передают Vesti.kz

Алматинский клуб в выездной игре с "Атырау" одержал минимальную победу 1:0 и выиграл чемпионат Казахстана. 

"Слышал ли о якобы договоренностях с "Атырау" о сдаче матча? Да, это за сутки до игры появилась такая информация. Ну что сказать? Мы посмеялись. Желтая пресса, которая выдумывает сенсации, всюду есть. Одноклубники подкалывали, куда мы и что завозим. Из "Атырау" тоже ребята спрашивали: дескать, где наши деньги?

Но никому же не запретишь высказывать свое мнение. Пусть пишут, что поделаешь? Нам в команде остается только улыбаться. Возможно, это какой-то психологический прием, чтобы как-то прибить. Стараюсь об этом не думать и просто с таких обсуждений смеяться", - цитирует Громыко Football.by.

Напомним, что "Кайрат" по итогам сезоне набрал 47 очков и занял первое место в КПЛ. Вторыми финишировала "Астана", третьими - "Актобе". 

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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КПЛ Кайрат ФК Атырау ФК Футбол

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