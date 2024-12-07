"Из "Атырау" спрашивали, где наши деньги". В "Кайрате" высказались о "договорняке" в чемпионском матче

Белорусский полузащитник "Кайрата" Валерий Громыко прокомментировал слухи о денежном вознаграждении для игроков "Атырау" перед заключительным матчем тура КПЛ, передают Vesti.kz.

Алматинский клуб в выездной игре с "Атырау" одержал минимальную победу 1:0 и выиграл чемпионат Казахстана.

"Слышал ли о якобы договоренностях с "Атырау" о сдаче матча? Да, это за сутки до игры появилась такая информация. Ну что сказать? Мы посмеялись. Желтая пресса, которая выдумывает сенсации, всюду есть. Одноклубники подкалывали, куда мы и что завозим. Из "Атырау" тоже ребята спрашивали: дескать, где наши деньги?

Но никому же не запретишь высказывать свое мнение. Пусть пишут, что поделаешь? Нам в команде остается только улыбаться. Возможно, это какой-то психологический прием, чтобы как-то прибить. Стараюсь об этом не думать и просто с таких обсуждений смеяться", - цитирует Громыко Football.by.