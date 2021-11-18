Исламхан сыграет против российского клуба

Известный казахстанский футболист Бауыржан Исламхан сыграет за частный клуб SD Family в товарищеском матче против российского "Амкала". Об этом сообщает телеграм-канал "Гол емес" со ссылкой на руководителя казахстанской команды Дидара Сыдыкбека.

"Амкал" - любительский клуб блогеров России. Очень популярен в своей стране, а количество его подписчиков в YouTube превышает два миллиона человек.

Встреча между SD Family и "Амкалом" состоится 11 декабря в Нур-Султане на "Астана Арене". Начало - в 18:00.

Напомним, что Исламхан провалил допинг-тест 16 сентября 2020 года после матча в азиатской Лиге чемпионов против "Аль-Садда" и был дисквалифицирован на два года.