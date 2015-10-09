Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Исламхан поделился печальным опытом в "Кайрате"

Бывший капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхан поделился воспоминаниями о матчах плей-офф квалификации Лиги Европы 2015 года и сравнил тот состав с нынешней командой алматинцев, передают Vesti.kz.

Полузащитник вспомнил ответный матч против французского "Бордо", когда алматинцы были всего в шаге от выхода в групповой этап Лиги Европы:

"Для нас всех была мечта – выйти в групповой этап Лиги Европы с "Кайратом". Конечно, мы хотели выиграть. Обыгрывали "Бордо" со счётом 2:0, однако пропустили в концовке. Для нас это было очень тяжело", – признался Исламхан в интервью ASnews.kz.

Также футболист оценил нынешний состав "Кайрата":

"Каждый игрок в "Кайрате" силён по-своему. Просто так в этот клуб не переходят. В наше время команда была другой. Мы не можем сравнивать "Кайрат" образца 2015 и 2025 годов. Однако нынешний момент для клуба – очень важный этап. Надеюсь, алматинцы завоюют свои три очка в оставшихся матчах Лиги чемпионов".

Напомним, в ответном матче плей-офф Лиги Европы сезона-2015/16 алматинцы вели со счётом 2:0, что гарантировало им выход в группу, однако пропущенный мяч в концовке (2:1) оставил "Кайрат" за бортом турнира из-за правила выездного гола.

2025 год стал историческим для "желто-черных" – впервые в истории клуб пробился в основной этап Лиги чемпионов.

Исламхан из-за последствий травмы не сыграл ни одного официального матча в сезоне 2025 года. В его карьере также были "Астана", "Туран", "Ордабасы", "Тараз", а также российская "Кубань" и эмиратский "Аль-Айн".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

