Исламхан поделился печальным опытом в "Кайрате"

Бывший капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхан поделился воспоминаниями о матчах плей-офф квалификации Лиги Европы 2015 года и сравнил тот состав с нынешней командой алматинцев, передают Vesti.kz.

Полузащитник вспомнил ответный матч против французского "Бордо", когда алматинцы были всего в шаге от выхода в групповой этап Лиги Европы:

"Для нас всех была мечта – выйти в групповой этап Лиги Европы с "Кайратом". Конечно, мы хотели выиграть. Обыгрывали "Бордо" со счётом 2:0, однако пропустили в концовке. Для нас это было очень тяжело", – признался Исламхан в интервью ASnews.kz.

Также футболист оценил нынешний состав "Кайрата":

"Каждый игрок в "Кайрате" силён по-своему. Просто так в этот клуб не переходят. В наше время команда была другой. Мы не можем сравнивать "Кайрат" образца 2015 и 2025 годов. Однако нынешний момент для клуба – очень важный этап. Надеюсь, алматинцы завоюют свои три очка в оставшихся матчах Лиги чемпионов".

Напомним, в ответном матче плей-офф Лиги Европы сезона-2015/16 алматинцы вели со счётом 2:0, что гарантировало им выход в группу, однако пропущенный мяч в концовке (2:1) оставил "Кайрат" за бортом турнира из-за правила выездного гола.

2025 год стал историческим для "желто-черных" – впервые в истории клуб пробился в основной этап Лиги чемпионов.

Исламхан из-за последствий травмы не сыграл ни одного официального матча в сезоне 2025 года. В его карьере также были "Астана", "Туран", "Ордабасы", "Тараз", а также российская "Кубань" и эмиратский "Аль-Айн".

