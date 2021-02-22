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Исламбек Куат готов пойти на уступки ради возвращения в "Астану". У него есть предложение из Польши

Казахстанца отцепили от сборов российского клуба.

Исламбек Куат готов пойти на уступки ради возвращения в "Астану". У него есть предложение из Польши
Исламбек Куат. Фото: КФФ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат желает вернуться в "Астану", несмотря на вариант из Европы. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Отмечается, что Исламбек хотел остаться в России, но все имевшиеся варианты поступали из ФНЛ. Также были какие-то наметки в Турции, но тоже не срослось. Тогда как на данный момент у него есть неплохое предложение от скромного польского клуба из нижней части турнирной таблицы. Однако Куат хотел бы играть в более амбициозном клубе, поэтому готов перейти в "Астану", у которой после ухода Маевского и Логвиненко в центре зияет дыра. И ради "Астаны" игрок готов пойти на серьезные уступки в финансовом плане.

Напомним, что 27-летний Куат в прошлом году выступал за подмосковные "Химки", проведя шесть матчей. До этого играл за "Оренбург", другой клуб российской премьер-лиги. В межсезонье его отцепили от сборов команды.

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Метки:
Куат Исламбек КПЛ Сборная РК по футболу Футбол Астана ФК Межсезонье в КПЛ

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