Интересовавший киевское "Динамо" казахстанец перейдет в стан лидера КПЛ

Футболист "Тараза" Алишер Сулей близок к переходу в актауский "Каспий", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лидирующий в КПЛ клуб уже вступил в переговоры с 26-летним игроком. В текущем сезоне Сулей сыграл за "Тараз" шесть матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.

Экс-футболист молодежной сборной Казахстана способен сыграть на нескольких позициях - в средней линии и на фланге обороны.

В юности Сулей проходил просмотр в киевском "Динамо", однако переход сорвался по причине полученной игроком травмы.

Ранее Алишер выступал за "Тобол", "Атырау", "Иртыш" и "Ордабасы".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Каспий 12 7 1 4 15-12 22 2 Астана 12 6 3 3 23-12 21 3 Тараз 12 6 3 3 15-9 21 4 Атырау 12 5 4 3 16-12 19 5 Тобол 12 5 3 4 19-16 18 6 Актобе 11 5 2 4 11-14 17 7 Шахтер 11 5 1 5 16-14 16 8 Кайрат 12 4 4 4 11-16 16 9 Ордабасы 11 4 2 5 14-12 14 10 Аксу Ак 10 4 1 5 10-10 13 11 Кызыл-Жар 12 2 6 4 12-15 12 12 Туран 10 2 5 3 6-9 11 13 Акжайык 11 3 2 6 4-10 11 14 Махтаарал 12 2 3 7 10-21 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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