Интересовавший киевское "Динамо" казахстанец перейдет в стан лидера КПЛ

Футболист "Тараза" Алишер Сулей близок к переходу в актауский "Каспий", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Лидирующий в КПЛ клуб уже вступил в переговоры с 26-летним игроком. В текущем сезоне Сулей сыграл за "Тараз" шесть матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.
Экс-футболист молодежной сборной Казахстана способен сыграть на нескольких позициях - в средней линии и на фланге обороны.
В юности Сулей проходил просмотр в киевском "Динамо", однако переход сорвался по причине полученной игроком травмы.
Ранее Алишер выступал за "Тобол", "Атырау", "Иртыш" и "Ордабасы".
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