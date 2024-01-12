От интереса "Дженоа" до критики в сборной. Зачем "Кайрат" подписывает узбекского латераля из РПЛ

Иброхимхалил Юлдошев - с высокой вероятностью очередной новичок "Кайрата" в нынешнее трансферное окно. Корреспондент Vesti.kz разбирает профиль игрока сборной Узбекистана и его роль в в алматинском клубе.

Юлдошеву 22 года (в феврале будет 23), пару сезонов назад он котировался как один из главных молодых талантов Узбекистана. В августе 2021-го "Нижний Новгород" выкупил латераля у "Пахтакора" за 250 тысяч евро. Интересно, что до переезда в РПЛ по информации узбекских СМИ игрок едва не перешел в итальянский "Дженоа". В эту историю можно поверить, ведь Юлдошева ведет агентство ProSports Management, которым управляет влиятельные агенты Кахор Муминов и Герман Ткаченко. Они же занимаются карьерой главной звезды сборной Узбекистана Элдора Шомуродова, который как известно осел именно в Италии и выступал там за "Дженоа" и "Рому".

В РПЛ Юлдошев довольно быстро адаптировался - два сезона с неплохим количеством игровых минут (в среднем около 1400), а также по три результативных действия за чемпионат. Весной 2022-го им интересовался "Спартак", а летом прошлого года за латералем приходил уже "Рубин", но в обоих случаях до трансфера дело не дошло.

Но в прошлом году у латераля не все ладилось, как в клубе, так и в сборной Узбекистана. Он потерял место в основе сборной, а тренер узбекской команды Сречко Катанец объяснял отсутствие игрока предельно хладнокровно: "Ему еще стоит работать над собой. Над игрой в защите в том числе".

В сезон 2023-24 "Нижний Новгород" вступил под руководством Сергея Юрана и бывший тренер "Астаны" не рассматривал Юлдошева как игрока основы. Латераль за полгода сыграл всего 145 минут в РПЛ. Упомянутый Кахор Муминов уже в ноябре заявил, что Иброхимхалил в ближайшее время сменит чемпионат. Похоже, к этому все и идет.

Юлдошев безусловно интересный игрок для "Кайрата", это апдейт на позицию левого латераля и отличная оппозиция для молодого воспитанника Льва Кургина. Надо сказать, что алматинцы в нынешнее трансферное окно действуют очень точечно по трансферам - все их новички вписываются в команду как по характеристикам, так и по идеологии. В частности, Юлдошев - молодой, умеющий активно подключаться в атаку, с приличной динамикой и уже накопленным международным опытом.

"Кайрат" и Юлдошев - это отличный союз на данном этапе как для игрока, так и для клуба. Опять же, учитывая кто ведет карьеру узбекского латераля, нет сомнений, что игрока по-прежнему хотят развить до топ-лиг. И алматинский клуб наверняка лишь поддержит такое стремление, ведь "Кайрат" в том числе хочет зарабатывать на трансферах.

Фото: "Матч ТВ"©