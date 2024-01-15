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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Игрок сборной Узбекистана обратился к фанатам после перехода в "Кайрат"

Игрок сборной Узбекистана обратился к фанатам после перехода в "Кайрат"
©ФК "Кайрат"

Новичок "Кайрата" Иброхимхалил Юлдошев обратился к фанатам после перехода в алматинский клуб, сообщают Vesti.kz.

Футболист клуба РПЛ "Пари НН" перешел в стан алматинцев в рамках арендного соглашения. "Кайрат" имеет опцию выкупа футболиста.

"Всем привет! Меня зовут Иброхимхалил Юлдошев. Я рад присоединиться к футбольному клубу "Кайрат"! До скорой встречи! Алға, "Қайрат", - сказал новичок алматинцев.

Юлдошев является воспитанником ташкентского "Пахтакора". В 2019 году стал чемпионом Узбекистана в составе этого клуба, а в 2021-м стал обладателем Суперкубка страны. Помимо этого, защитник на родине выступал за "Бунедкор".

Летом 2021 года Иброхимхалил перебрался в российский клуб "Пари НН", где выступал по сей день. Всего за нижегородцев провел 63 матча, забил три мяча и оформил пять голевых передач.

В свои 22 года Юлдошев провел уже 16 матчей в футболке национальной сборной Узбекистана и отметился одним голом. А осенью 2023-го стал бронзовым призером Азиатских игр в составе Олимпийской сборной Узбекистана, приняв участие во всех матчах.

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Метки:
Кайрат ФК Узбекистан Межсезонье в КПЛ КПЛ

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