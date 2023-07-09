Игрок сборной Кыргызстана покинул "Аксу"

Кыргызстанский защитник Кайрат Жыргалбек-Уулу ушел из "Аксу" в летнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Универсальный игрок попрощался и поблагодарил павлодарский клуб на своей странице в Instagram.
Жыргалбек-Уулу выступал за "Аксу" с февраля прошлого года. Суммарно защитник провел 44 матча и отдал две голевые передачи.
Напомним, что "Аксу" неудачно стартовал в нынешнем сезоне чемпионата Казахстана. На данный момент команда замыкает турнирную таблицу КПЛ, после 15 матчей у павлодарцев всего семь набранных очков.
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