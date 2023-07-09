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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Игрок сборной Кыргызстана покинул "Аксу"

Игрок сборной Кыргызстана покинул "Аксу"
©ФК "Аксу"

Кыргызстанский защитник Кайрат Жыргалбек-Уулу ушел из "Аксу" в летнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz

Универсальный игрок попрощался и поблагодарил павлодарский клуб на своей странице в Instagram. 

Жыргалбек-Уулу выступал за "Аксу" с февраля прошлого года. Суммарно защитник провел 44 матча и отдал две голевые передачи. 

Напомним, что "Аксу" неудачно стартовал в нынешнем сезоне чемпионата Казахстана. На данный момент команда замыкает турнирную таблицу КПЛ, после 15 матчей у павлодарцев всего семь набранных очков. 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 16 12 2 2 23-13 38
2 Ордабасы 14 11 2 1 29-10 35
3 Актобе 14 8 4 2 27-13 28
4 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25
5 Кайрат 14 7 3 4 28-22 24
6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23
7 Атырау 14 6 3 5 17-18 21
8 Кайсар 14 6 1 7 16-17 19
9 Жетысу 14 5 1 8 13-22 16
10 Шахтер 14 4 3 7 17-20 15
11 Окжетпес 14 4 2 8 14-16 14
12 Мактаарал 15 3 1 11 13-21 10
13 Каспий 14 2 4 8 14-25 10
14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7

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Метки:
Аксу ФК КПЛ

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