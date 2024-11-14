Игрок "Кайрата" из европейской сборной оценил первый трофей в карьере

Защитник "Кайрата" Александр Мартынович в интервью Sport5.by поделился эмоциями от завоевания золотых медалей КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

- Настроение в сборной всегда хорошее, ребята целый месяц не виделись. Общаемся, рассказываем, у кого что произошло. Понятно, все в разных кондициях сейчас. У многих только день назад еще игра в чемпионате была. Восстановление у кого-то проходит. Пока тренер приводит команду к общему знаменателю, чтобы все в одинаковой форме были. Думаю, оставшиеся дни перед играми уже будут более полноценными. Все прекрасно знают, какие задачи перед нами стоят. Понимаем, что надо отправляться на выезд за положительным результатом, только он нам позволит рассчитывать на что-то большее.

- Вы приехали в команду, а незадолго до этого у вас завершился сезон Казахстане. Стали чемпионами вместе с "Кайратом". Успешный год?

- Трофеи всегда выигрывать приятно. Это здорово. Мы еще до этого с "Рубином" взяли первое место в Первой лиге, так что, действительно, за время, пока не был в сборной, сосредоточился на выступлении за клуб. И, как видите, успешно.

- Как так получилось, что свой первый трофей на высшем уровне вы выиграли только в 37 лет?

- Всему свое время. Я с возрастом раскрываюсь.

- За эти четыре года многое в вашей жизни произошло. Несколько клубов в России сменили. Следите сейчас за "Краснодаром"? После первого круга на первом месте команда идет. Есть шанс на чемпионство?

- Так это отлично. Я в принципе за всей Премьер-лигой слежу. А за "Краснодаром" очень внимательно. Рад, что сейчас они закрепились на первой строчке и идут без поражений. Желаю всегда этому клубу удачи, болею за них. Надеюсь, что в этом году они доберутся до заветных медалей.

- Вспоминаем, как тепло вы прощались с "Краснодаром". А вот по вашему последнему трансферу не так много информации было. Почему летом уехали из "Рубина"? Все-таки тоже немало вместе прошли. И Первую лигу, и в РПЛ с клубом вернулись.

- У меня контракт закончился. Все просто. Подписывался на два года. Они прошли. Дальше были переговоры, чтобы продлить, но там сложились определенные обстоятельства, поэтому поехал дальше. Поступило предложение от "Кайрата", я с удовольствием его принял, и вот, как итог - золотые медали.

Защитник сборной Беларуси присоединился к "Кайрату" летом этого года. В КПЛ-2024 Мартынович провел 12 матчей и забил два гола.