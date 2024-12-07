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Игрок европейской сборной рассказал о своем будущем в "Кайрате"

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Игрок европейской сборной рассказал о своем будущем в "Кайрате" ©ФК "Кайрат"

Белорусский полузащитник "Кайрата" Валерий Громыко оценил минувший сезон в Казахстане и ответил, останется ли в алматинском клубе, передают Vesti.kz

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Белорусский полузащитник "Кайрата" Валерий Громыко оценил минувший сезон в Казахстане и ответил, останется ли в алматинском клубе, передают Vesti.kz

Громыко также объяснил падение своей результативности в стане "желто-черных". 

"В целом — хороший сезон. С точки зрения статистики в "Кайрате" хотелось бы и получше. В "Кайсаре" в первой половине сезона у меня получалось забивать, но там я играл чуточку выше — на позиции под нападающим. Там же провел первые несколько матчей и в "Кайрате", но потом меня опустили в опорную зону, где пришлось выполнять несколько другие функции. Не всегда удавалось даже по воротам пробить. Хотя это все было не так важно — по ходу сезона ни о чем таком не думал. Главное было — завоевать чемпионство.

У меня контракт с "Кайратом", который действует еще на протяжении года. Да и мы будем участвовать в Лиге чемпионов. Так что никуда больше даже не смотрю. Да и мне никто не пишет и не звонит", - заявил полузащитник в интервью изданию Football.by. 

В сезоне-2024 в чемпионате Казахстана Громыко провел 21 матч за "Кайсар" и "Кайрат", забив шесть голов и отдав две голевые передачи. 

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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