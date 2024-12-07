Игрок европейской сборной рассказал о своем будущем в "Кайрате"

Белорусский полузащитник "Кайрата" Валерий Громыко оценил минувший сезон в Казахстане и ответил, останется ли в алматинском клубе, передают Vesti.kz.

Громыко также объяснил падение своей результативности в стане "желто-черных".

"В целом — хороший сезон. С точки зрения статистики в "Кайрате" хотелось бы и получше. В "Кайсаре" в первой половине сезона у меня получалось забивать, но там я играл чуточку выше — на позиции под нападающим. Там же провел первые несколько матчей и в "Кайрате", но потом меня опустили в опорную зону, где пришлось выполнять несколько другие функции. Не всегда удавалось даже по воротам пробить. Хотя это все было не так важно — по ходу сезона ни о чем таком не думал. Главное было — завоевать чемпионство.

У меня контракт с "Кайратом", который действует еще на протяжении года. Да и мы будем участвовать в Лиге чемпионов. Так что никуда больше даже не смотрю. Да и мне никто не пишет и не звонит", - заявил полузащитник в интервью изданию Football.by.