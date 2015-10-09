Игрок европейской сборной назвал две лучшие команды Казахстана

Защитник "Тобола" и сборной Беларуси Егор Хвалько высказался о конкуренции с "Кайратом" и "Астаной" в борьбе за чемпионский титул, передают Vesti.kz.

По мнению Хвалько, костанайский клуб имел шанс побороться за чемпионство, однако конкуренты оказались сильнее.

"У нас было два матча в запасе при отставании в четыре очка, но мы проиграли "Атырау" и "Астане". И хотя на финише чемпионата одержали три победы, "Кайрат" и "Астана" нас обошли. Отчасти жаль, но считаю, что все по делу — эти команды по уровню сильнее всех в Казахстане. Да и бронза — достойный итог после восьмого и пятого мест, которые команда занимала в предыдущие годы. Но обидно, конечно, было, когда два матча подряд проиграли, ведь шансы на чемпионство были весьма реальными… Они и после осечек с "Атырау" и "Астаной" сохранялись, но тяжело уже было выйти на первое место. Потому что "Кайрат", да и "Астана", хороший футбол показывали и добивались результата в каждой игре", - сказал защитник в интервью betnews.by.

Напомним, что "Кайрат" сумел опередить "Астану" на два очка и впервые в истории клуба сумел защитить чемпионский титул.

