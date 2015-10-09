Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Сегодня 09:54
 

Игрок европейской сборной назвал две лучшие команды Казахстана

Игрок европейской сборной назвал две лучшие команды Казахстана ©ФК "Тобол"

Защитник "Тобола" и сборной Беларуси Егор Хвалько высказался о конкуренции с "Кайратом" и "Астаной" в борьбе за чемпионский титул, передают Vesti.kz

По мнению Хвалько, костанайский клуб имел шанс побороться за чемпионство, однако конкуренты оказались сильнее. 

"У нас было два матча в запасе при отставании в четыре очка, но мы проиграли "Атырау" и "Астане". И хотя на финише чемпионата одержали три победы, "Кайрат" и "Астана" нас обошли. Отчасти жаль, но считаю, что все по делу — эти команды по уровню сильнее всех в Казахстане. Да и бронза — достойный итог после восьмого и пятого мест, которые команда занимала в предыдущие годы.

Но обидно, конечно, было, когда два матча подряд проиграли, ведь шансы на чемпионство были весьма реальными… Они и после осечек с "Атырау" и "Астаной" сохранялись, но тяжело уже было выйти на первое место. Потому что "Кайрат", да и "Астана", хороший футбол показывали и добивались результата в каждой игре", - сказал защитник в интервью betnews.by. 

Напомним, что "Кайрат" сумел опередить "Астану" на два очка и впервые в истории клуба сумел защитить чемпионский титул. 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

