Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Игравший в Кубке АФК футболист перешел в казахстанский клуб

В другой лиге он также выигрывал Кубок.

Игравший в Кубке АФК футболист перешел в казахстанский клуб
Егор Потапов. Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Россиянин Егор Потапов стал футболистом "Кайсара". Об этом информирует пресс-служба кызылординского клуба.

Последней командой 27-летнего защитника была "Славия" (Мозырь). В Беларуси также играл за "Смолевичи". Еще выступал за эстонский "Локомотив" (Йыхви), литовский "Гранитас", кыргызский "Дордой", в составе которого принимал участие в Кубке АФК и становился обладателем Кубка Кыргызстана.

Потапов - воспитанник петербургского футбола.

Ранее кызылординцы подписали черногорца Стефана Денковича, казахстанца Армана Кенесова и армянина Гегама Кадимяна.

Отметим, что "Кайсар" в прошлом году стал седьмым в КПЛ. Новым главным тренером "волков" в это межсезонье стал 50-летний казахстанец Султан Абильдаев, сменивший 63-летнего болгарина Стойчо Младенова, который находился у руля клуба с 2017 года.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
КПЛ Футбол Кайсар ФК Межсезонье в КПЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
22:31
Футбол

Игрок "Урала" забил за клуб КПЛ в матче с упущенной победой над призером европейского чемпионата
Сегодня
22:13
Футбол

Игравший в Кубке АФК футболист перешел в казахстанский клуб
Сегодня
21:47
Футбол

Покатилов и другие. Клуб КПЛ продлил контракты с пятью футболистами
Сегодня
20:01
Футбол

"Снижение бюджетов приведет к развалу". Кумыков - о сборной Казахстана, Исламхане и уровне КПЛ
Сегодня
18:00
Футбол

Перезагрузка состава, новые экономические реалии и критика Стойлова. "Астана": превью к сезону
Сегодня
16:58
Футбол

КФФ наградила лучшего вратаря мира из сборной Казахстана и подарила чапан
Сегодня
16:07
Футбол

Клуб КПЛ подписал контракты с восемью игроками. Среди них есть футболисты из сборной Казахстана и Франции
Сегодня
15:27
Футбол

"Кайсар" сообщил о переходе бывшего форварда юношеской сборной Черногории
Сегодня
14:29
Футбол

Прямая трансляция дебютного матча футболистов сборной Казахстана в премьер-лиге России
Сегодня
10:46
Футбол

Старый формат, допуск болельщиков и снятие очков за несоответствие арены. Как будет проходить новый сезон КПЛ
Сегодня
09:15
Футбол

"Актобе" продлил контракты с шестью футболистами
Сегодня
07:44
Футбол

Выступавший в чемпионате России футболист казахстанской "молодежки" перешел в клуб КПЛ
Вчера
23:55
Футбол

Воспитанник "Кайрата" выбрал новый клуб
Вчера
23:33
Футбол

Один из старожилов клуба и рекордсмен сборной. Почему Наджарян должен стать лидером "Шахтера"
Вчера
23:12
Футбол

Жоао Пауло, Вагнер Лав, Штрели Мамба и другие. Кто будет бороться в гонке бомбардиров КПЛ-2021?
Вчера
22:50
Футбол

"Кызыл-Жар СК" выдал матч с двумя пенальти, автоголом и упущенной победой на 90-й минуте
Вчера
22:19
Футбол

Клуб КПЛ официально оформил переход нигерийского футболиста
Вчера
21:00
Футбол

Казахстанские и украинские футболисты устроили массовую драку во время матча
Вчера
20:13
Футбол

"Актобе" лишился нового вратаря из-за команды Зайнутдинова
Вчера
19:00
Футбол

Тренер "Ордабасы" рассказал о разбалансированности команды и травме российского защитника
Вчера
18:36
Футбол

Чемпион Казахстана, игрок сборной и адаптированность к КПЛ. Почему оправдана ставка на выходцев из чемпионата Беларуси
Вчера
18:02
Футбол

Казахстанские футболисты помогли "Атырау" обыграть украинский клуб на сборах в Турции
Вчера
17:19
Футбол

Потеряли Гуральски, укрепили атаку, отпустили Сейдахмета и Тунгышбаева. "Кайрат": превью к сезону
Вчера
16:55
Футбол

"Шахтер" подписал экс-форварда молодежной сборной Украины
Вчера
16:06
Футбол

"Астана" с новичками в составе проиграла последний матч на сборе в Турции
Вчера
15:09
Футбол

Опубликован календарь футбольного сезона в Казахстане на 2021 год
Вчера
14:26
Футбол

Стало известно об изменении формата Кубка Казахстана по футболу
Вчера
13:10
Футбол

"Способен забивать 10-15 голов за сезон". Кумыков оценил трансфер форварда сборной Узбекистана в "Актобе"
Вчера
12:40
Футбол

Клуб КПЛ подписал российского нападающего
Вчера
12:12
Футбол

В еврокубках остался только один экс-игрок КПЛ. Сегодня его команда сыграет в Лиге Европы
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика