Игравший во Франции футболист европейской сборной близок к переходу в "Актобе"

Белорусский защитник украинского "Колоса" Николай Золотов попал в сферу интересов "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Известно, что в его услугах заинтересован тренерский штаб "красно-белых". Итоговое решение будет принимать руководство клуба.

Золотов в прошедшем сезоне чемпионата Украины провел за "Колос" 17 матчей. Он способен сыграть на левом и правом флангах обороны.

Два года назад перешел во французскую "Бастию", выступающую во втором по значимости дивизионе, однако сыграл только один матч.

Ранее 28-летний Золотов интересовал "Ордабасы" и "Астану", однако в КПЛ в итоге не переехал. Также играл в РПЛ за "Урал" из Екатеринбурга. За сборную Беларуси провел 14 матчей.

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