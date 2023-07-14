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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Игравший во Франции футболист европейской сборной близок к переходу в "Актобе"

Игравший во Франции футболист европейской сборной близок к переходу в "Актобе"
©instagram.com/zolotovnikolai/

Белорусский защитник украинского "Колоса" Николай Золотов попал в сферу интересов "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Известно, что в его услугах заинтересован тренерский штаб "красно-белых". Итоговое решение будет принимать руководство клуба.

Золотов в прошедшем сезоне чемпионата Украины провел за "Колос" 17 матчей. Он способен сыграть на левом и правом флангах обороны.

Два года назад перешел во французскую "Бастию", выступающую во втором по значимости дивизионе, однако сыграл только один матч.

Ранее 28-летний Золотов интересовал "Ордабасы" и "Астану", однако в КПЛ в итоге не переехал. Также играл в РПЛ за "Урал" из Екатеринбурга. За сборную Беларуси провел 14 матчей.

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Метки:
Актобе ФК Футбольные трансферы КПЛ

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