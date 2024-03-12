Игравший в Европе кандидат в сборную Казахстана покинет клуб КПЛ

Защитник "Актобе" Тимур Рудосельский в ближайшее время уйдет из команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

29-летний футболист минувшим летом перешел в "красно-белую" команду, однако провел за "Актобе" только две игры в КПЛ-2023.

У Рудосельского есть варианты продолжения карьеры в других клубах КПЛ.

Ранее воспитанник "Кайрата" играл за родную команду в КПЛ, а также выступал за "Жетысу", "Хапоэль" (Петах-Тиква), "Окжетпес", армянские "Лори", "Севан", "Нораванк" и "Алашкерт", а также "Кайсар" и "Туран".

Вызывался в сборную Казахстана, в том числе перед матчем против Франции в 2021 году.