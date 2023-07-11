Игравший в "Атлетико" и "Монако" казахстанец перешел в клуб КПЛ

ФК "Шахтер" подписал контракт с 23-летним казахстанским защитником Динмухаммедом Кашкеном, сообщает пресс-служба клуба.
Футболист перешел в карагандинскую команду из литовского "Жальгириса".
Ранее в карьере Кашкена были выступления за юношескую команду мадридского "Атлетико" и другой испанский клуб "Касабланка". В Казахстане он играл за столичную "Астану", талдыкорганский "Жетысу", кызылординский "Кайсар" и "Актобе".
На счету Кашкена 11 матчей в футболке молодежной сборной Казахстана, а также одна игра в национальной сборной страны.
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