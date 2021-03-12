Гулжигит Алыкулов из "Кайрата" номинирован на звание "Игрок недели" в Азии

Полузащитник сборной Кыргызстана по футболу и "Кайрата" Гулжигит Алыкулов номинирован на звание "Игрок недели" по версии сайта Азиатской футбольной конфедерации, сообщает пресс-служба "желто-черных".

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"Большая надежда кыргызского футбола положила блестящее начало его соревновательному календарю на 2021 год, сенсационно сравняв счет в компенсированное время в полуфинале Суперкубка Казахстана. Чудо-удар Алыкулова последовал за предыдущей передачей, что говорит о том, что его второй сезон в Алматы, возможно, заслуживает пристального внимания", - говорится на сайте Федерации.

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Претенденты на звание "Игрок недели" по версии АФК:

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Сардар Азмун ("Зенит");

Сэм Керр ("Челси");

Кейтлин Форд ("Арсенал");

Махмуд Вади ("Пирамидс");

Муса Аль Таамари ("Огайо Левен");

Гулжигит Алыкулов ("Кайрат");

Аллахьяр Сайядманеш ("Заря", Луганск);

Гарри Суттар ("Сток Сити");

Карим Ансарифард (АЕК, Афины);

Джунья Ито ("Генк").

Отметим, что Алыкулов перешел в алматинский клуб в начале прошлого года. До этого играл в чемпионате Беларуси за "Неман". За национальную команду своей страны выступает с 2019 года.

Победителем же Суперкубка страны стал "Тобол", а "Кайрат" взял "бронзу", выиграв у "Шахтера" в матче за третье место.

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