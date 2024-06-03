Грузинский легионер "Кайрата" рассказал о работе с Кержаковым и чемпионских амбициях

Полузащитник "Кайрата" Георгий Зария стал автором победного гола в матче десятого тура чемпионата Казахстана по футболу с "Шахтером" (4:2). После матча грузинский хавбек в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о впечатлениях от работы с новым тренером Александром Кержаковым и отреагировал на свой статус запасного в этой встрече.
"Мало времени было у тренера, чтобы ближе познакомиться с командой, но все что говорил нам тренер - мы постарались реализовать. Очень рад победе.
Пенальти? Да, Адик (Садыбеков) хотел бить, перед игрой он был в списке исполнителей, но в тот момент я был уверен в себе и хотел пробить. Споров по пенальти не было, мы же команда.
Я не вышел в основе? Ничего страшного, все нормально, самое главное - победа команды.
Атмосфера в клубе прекрасная, я всем доволен, мы много работаем для того, чтобы стать чемпионами. Пришел новый тренер, продолжаем работать и двигаться дальше", - отметил полузащитник.
"Кайрат" после победы над "Шахтером" имеет в своем активе 18 очков и по дополнительным показателям уступает лидирующему "Актобе".
Зария в нынешнем сезоне чемпионата Казахстана в десяти матчах забил два гола и отдал две голевые передачи. Это первый сезон грузинского игрока в составе алматинского клуба.
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