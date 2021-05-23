Голкипер "Астаны" установил рекорд сезона

Сухая серия 33-летнего вратаря "Астаны" Дмитрия Непогодова прервалась на отметке 543 минуты, сообщает KazFootball.kz.

Это случилось после гола российского защитника "Кайсара" Егора Потапова. До этого момента Дмитрий Непогодов последний раз пропускал 18 апреля 2021 года после удара защитника "Кызыл-Жара" Алибека Касыма.

До рекорда Непогодова лучший результат нынешнего сезона был 507 минут у Мирослава Лобанцева из "Кызыл-Жара". Стоить отметить, что Александр Мокин из "Тобола" на рубеже сезонов 2020-2021 годов не пропускал 617 минут.

Действующая сухая серия принадлежит вратарю "Тобола" Егору Цуприкову, который не пропускает 196 минут, однако в нынешнем сезоне не сыграл ни одного матча.

Рекорд чемпионатов Казахстана принадлежит вратарю "Кайрата" Сергею Бойченко, который в 2005-2006 года не пропускал на протяжении 921 минуты.

Действующие вратарские "сухие" серии:

1. Егор Цуприков ("Шахтер"/"Тобол") - 196;

2. Илья Караваев ("Акжайык") - 186;

3. Арам Айрапетян ("Атырау") - 180;

4. Марко Милошевич ("Каспий") - 127;

5. Владимир Плотников ("Ордабасы") - 113;

6. Джурахон Бабаханов ("Тараз") - 112;

7. Сергей Литовченко ("Акжайык") - 101;

8. Александр Мокин ("Тобол") - 93.

Напомним, сегодня, 23 мая, "Астана" примет "Кайрат". Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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