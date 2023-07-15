Гол с пенальти спас "Орбадасы" в матче КПЛ с "Атырау"

В рамках 15-го тура казахстанской премьер-лиги состоялся матч "Атырау" против шымкентского "Ордабасы", передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла в Атырау и завершилась вничью 1:1. На гол полузащитника хозяев Евгения Козлова, гости ответили точным ударом Асхата Тагыбергена с пенальти.
Таким образом, "Ордабасы" набрал 39 очков и сохранил за собой первое место. При этом "Атырау" с 22-мя баллами остался на седьмой позиции.
Ранее состоялись другие матчи первого игрового дня тура. "Кайрат" на выезде обыграл "Окжетпес"(1:0), "Актобе" также в гостях взял верх над "Шахтером" (1:0), а "Мактаарал" поделил очки с "Кайсаром" (2:2). Оставшиеся матчи тура пройдут завтра.
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