Гол с пенальти спас "Орбадасы" в матче КПЛ с "Атырау"

В рамках 15-го тура казахстанской премьер-лиги состоялся матч "Атырау" против шымкентского "Ордабасы", передает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла в Атырау и завершилась вничью 1:1. На гол полузащитника хозяев Евгения Козлова, гости ответили точным ударом Асхата Тагыбергена с пенальти.

Таким образом, "Ордабасы" набрал 39 очков и сохранил за собой первое место. При этом "Атырау" с 22-мя баллами остался на седьмой позиции.

Ранее состоялись другие матчи первого игрового дня тура. "Кайрат" на выезде обыграл "Окжетпес"(1:0), "Актобе" также в гостях взял верх над "Шахтером" (1:0), а "Мактаарал" поделил очки с "Кайсаром" (2:2). Оставшиеся матчи тура пройдут завтра.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 16 12 3 1 34-11 39 2 Астана 16 12 2 2 23-13 38 3 Актобе 15 9 4 2 28-13 31 4 Кайрат 15 8 3 4 29-22 27 5 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 15 6 4 5 18-19 22 8 Кайсар 15 6 2 7 18-19 20 9 Жетысу 14 5 1 8 13-22 16 10 Шахтер 15 4 3 8 17-21 15 11 Окжетпес 16 4 2 10 14-21 14 12 Мактаарал 16 3 2 11 15-23 11 13 Каспий 14 2 4 8 14-25 10 14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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