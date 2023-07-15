Гол игрока юношеской сборной Казахстана принес "Кайрату" выездную победу над "Окжетпесом"

Алматинский "Кайрат" одержал выездную победу над "Окжетпесом" в рамках матча 15-го тура казахстанской премьер-лиги, передает Vesti.kz.

Игра состоялась в Кокшетау и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 45-ой минуте забил нападающий Ян Труфянов. Этот мяч стал вторым в чемпионате и третьим в сезоне. Также футболист выступает в составе сборной Казахстана (U-19).

Благодаря победе "Кайрат" набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Окжетпес", с 14 баллами остался на 11-ой строчке.

Так, в рамках первого игрового дня сыграют "Мактаарал" - "Кайсар" (19:00), "Шахтер" - "Актобе" (19:00) и "Атырау" - "Ордабасы" (20:00).

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 15 12 2 1 33-10 38 2 Астана 16 12 2 2 23-13 38 3 Актобе 14 8 4 2 27-13 28 4 Кайрат 15 8 3 4 29-22 27 5 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 14 6 3 5 17-18 21 8 Кайсар 14 6 1 7 16-17 19 9 Жетысу 14 5 1 8 13-22 16 10 Шахтер 14 4 3 7 17-20 15 11 Окжетпес 16 4 2 10 14-21 14 12 Мактаарал 15 3 1 11 13-21 10 13 Каспий 14 2 4 8 14-25 10 14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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