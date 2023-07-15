Гол игрока юношеской сборной Казахстана принес "Кайрату" выездную победу над "Окжетпесом"

Алматинский "Кайрат" одержал выездную победу над "Окжетпесом" в рамках матча 15-го тура казахстанской премьер-лиги, передает Vesti.kz.
Игра состоялась в Кокшетау и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 45-ой минуте забил нападающий Ян Труфянов. Этот мяч стал вторым в чемпионате и третьим в сезоне. Также футболист выступает в составе сборной Казахстана (U-19).
Благодаря победе "Кайрат" набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Окжетпес", с 14 баллами остался на 11-ой строчке.
Так, в рамках первого игрового дня сыграют "Мактаарал" - "Кайсар" (19:00), "Шахтер" - "Актобе" (19:00) и "Атырау" - "Ордабасы" (20:00).
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