Гол бразильского хавбека принес "Каспию" восьмую победу в КПЛ

Карагандинский "Шахтер" потерпел поражение от актауского "Каспия" в 20-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Караганде и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 85-й минуте забил бразильский полузащитник Руан Телеш.

Данная виктория стала восьмой в текущем сезоне КПЛ для "Каспия", который с 26 очками поднялся с десятого места на восьмое. Шахтер", в свою очередь, с 30 баллами остался на промежуточной четвертой строчке в таблице.

Следующую игру "Каспий" проведет на своем поле с "Аксу" 1 октября, а на следующий день "Шахтер" на выезде сыграет с "Тоболом".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42 2 Астана 20 11 4 5 43-19 37 3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35 4 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30 5 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30 6 Ордабасы 20 9 2 9 29-29 29 7 Атырау 20 7 7 6 24-23 28 8 Аксу Ак 20 8 2 10 24-31 26 9 Каспий 20 8 2 10 21-29 26 10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25 11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22 12 Туран 19 5 7 7 17-23 22 13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18 14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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