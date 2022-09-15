Гол бразильского хавбека принес "Каспию" восьмую победу в КПЛ

Карагандинский "Шахтер" потерпел поражение от актауского "Каспия" в 20-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Караганде и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 85-й минуте забил бразильский полузащитник Руан Телеш.
Данная виктория стала восьмой в текущем сезоне КПЛ для "Каспия", который с 26 очками поднялся с десятого места на восьмое. Шахтер", в свою очередь, с 30 баллами остался на промежуточной четвертой строчке в таблице.
Следующую игру "Каспий" проведет на своем поле с "Аксу" 1 октября, а на следующий день "Шахтер" на выезде сыграет с "Тоболом".
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