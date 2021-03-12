Гол Алыкулова из "Кайрата" признан лучшим в Суперкубке Казахстана-2021

Гол футболиста "Кайрата" Гулжигита Алыкулова признан лучшим в розыгрыше Суперкубка Казахстана-2021. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

Алыкулов отличился в полуфинальном матче с "Тоболом". Кыргызстанец на 91-й минуте дальним ударом в угол ворот сравнял счет и установил окончательный результат - 3:3. За его гол читатели Vesti.kz отдали 63 процента голосов.

На втором месте гол полузащитника "Астаны" Марина Томасова в ворота "Тобола" в финале турнира. Хорват набрал 15 процентов голосов.

Отличившийся в этом же матче Сергей Малый из "Тобола" и его одноклубник Серикжан Мужиков, огорчивший "Кайрат" в полуфинале, набрали по восемь процентов голосов и разделили третье-четвертое места.

Новичок алматинцев Штрели Мамба занял пятую строчку. Его гол в ворота "Шахтера" в игре за третье место набрал четыре процента голосов.

Представители "Кайрата" Артур Шушеначев и Небойша Косович, отметившиеся точными ударами во встрече с костанайским клубом, набрали по одному проценту и разделили шестое-седьмое места.

Напомним, победителем Суперкубка Казахстана-2021 стал "Тобол", который в финале в серии пенальти обыграл "Астану". В матче за третье место "Кайрат" оказался сильнее "Шахтера".

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