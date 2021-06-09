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Больше года без футбола и третье возвращение. Как Масудов до этого работал в "Актобе"

Он начинал сезон в "Махтаарале".

Больше года без футбола и третье возвращение. Как Масудов до этого работал в "Актобе"
Вахид Масудов. Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Казахстанский специалист Вахид Масудов, возглавив "Актобе", вновь вернулся в высший дивизион чемпионата Казахстана по футболу. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как 61-летний тренер в последние годы работал с клубами КПЛ, и вспоминает о его пребывании в актюбинском клубе 18 лет назад.

Для Масудова это третье возвращение в Актобе. В 1994 году, за пару лет до завершения карьеры футболиста, он был играющим тренером "Актюбинца", который по итогам чемпионата занял четвертое место. Тогда Масудов провел 15 матчей и забил два гола.

Уже как тренер он вернулся в Актобе в 2003 году. Тогда клуб именовался "Актобе-Ленто". Вахид Юнусович, правда, проработал с командой до июля. Западноказахстанцы к тому моменту успели победную поступь разбавить ничьими и поражениями. Ко второму кругу у них в активе было шесть выигранных матчей, шесть ничейных встреч и три проигранных поединка. Масудова на тренерском мостике сменил заслуженный тренер Украины Александр Ищенко.

На текущий момент последним перед "Актобе" местом работы казахстанского специалиста был клуб первой лиги "Махтаарал". Южане сейчас идут на втором месте после "Кырана". 

А в КПЛ Масудов не работал с 2019 года, когда возглавлял "Тараз". Правда, в сентябре за восемь туров до финиша он покинул свой пост. "Тараз" тогда занимал десятое место из 12, закончив чемпионат на этой же позиции.

Причем Масудов сам объявил о своем решении и объяснил команде причины своего ухода: "Мне нелегко было принять это решение. Мы провели большую работу, могли быть выше в турнирной таблице. Но не всегда справедливость была на нашей стороне. Считаю, что у команды большой потенциал. У команды есть игра, но не хватало реализации моментов. Есть хорошие шансы удержаться в премьер-лиге, восстанавливаются травмированные игроки, позади матчи с лидерами первенства.

Я благодарю ребят за проведенную совместную работу, желаю вам удачи и новых побед. Остаюсь открытым для всех вас", - заявил тогда он.

Последним клубом, где Масудов отработал сезон полностью, является "Акжайык". Уральцы завершили чемпионат на десятом месте из 12, а в переходном матче за сохранение прописки в высшем дивизионе одолели "Махтаарал" со счетом 2:1.

В "Актобе" Масудов сменил белорусского специалиста Алексея Багу. Экс-наставник БАТЭ и литовского "Жальгириса" покинул "красно-белых" после девятого тура. За это время "Актобе" выиграл два матча, три завершил вничью и четыре встречи проиграл. Исполняющим обязанности главного тренера после этого был российский специалист Владимир Зеленовский, входивший в тренерский штаб клуба. При нем актюбинцы добились по одной победе и ничьей, а также проиграли три матча.

Сейчас "Актобе" занимает 11-е место из 14. Под руководством Масудова команда первый поединок проведет 12 июня против "Атырау". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Актобе ФК КПЛ-2021 Акжайык ФК Масудов Вахид Махтаарал ФК

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